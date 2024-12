PlusLiga. Jastrzębski Węgiel triumfuje, Norbert Huber "błysnął"

W tym elemencie nie obyło się jednak bez wpadek, a jedną z nich i to dość spektakularną, zaliczył Huber. Środkowy reprezentacji Polski w trzecim secie, przy stanie 11:9 dla Resovii zaserwował... w trybuny, co rzadko zdarza się na tym poziomie. Wykazał się przy tym dużym dystansem do siebie, ponieważ po zejściu z parkietu z nietęgą miną nagle zaczął wykonywać ukłony w stronę publiczności. Kibice Resovii w odpowiedzi nagrodzili go brawami.