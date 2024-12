To on ma zastąpić gwiazdę kadry Grbicia. Klamka zapadła, jest oficjalny komunikat

Paweł Zatorski już w piątek ma przejść operację stawu biodrowego. Problemy zdrowotne podpory reprezentacji Polski to zmartwienie nie tylko dla selekcjonera Nikoli Grbicia, ale i dla Asseco Resovii. Klub z Podkarpacia, który w tym sezonie jak dotąd nie spisuje się na miarę oczekiwań, ma już jednak zastępcę doświadczonego libero. Sprowadzi go dzięki uruchomieniu procedury transferu medycznego. Ściąga do klubu rezerwowego libero ostatniego zespołu tabeli PlusLigi.