Hat-trick Tomasza Fornala, to znowu się powtarza. A wcale nie był najlepszy

Na półmetku fazy zasadniczej PlusLigi liderem jest Jastrzębski Węgiel , który w ostatniej kolejce pokonał 3:0 Aluron CMC Wartę Zawiercie. MVP spotkania został Tomasz Fornal , który zakończył starcie z 15 punktami na koncie. Za swój występ przyjmujący został doceniony przez Polski Związek Piłki Siatkowej, który nominował kadrowicza do tytułu "reprezentanta kolejki", który następnie jest przyznawany po głosowaniu kibiców w mediach społecznościowych.

Poza Fornalem nominowano jeszcze Mateusza Porębę, Artura Szalpuka i Wilfredo Leona. Dwaj ostatni również otrzymali statuetki dla MVP po swoich meczach, zdobyli też więcej punktów niż Fornal (Szalpuk 22, Leon 18). A mimo to musieli uznać wyższość kolegi z reprezentacji, który tym samym ustrzelił siatkarskiego hat-tricka, sięgając po trzeci tytuł w sezonie.