Gdy Patrik Indra przed startem sezonu 2024/2025 podpisywał kontrakt z Exact Systems Hemarpolem Częstochowa , dla wielu polskich kibiców był postacią praktycznie nieznaną. 27-letni siatkarz wcześniej występował bowiem w czeskich klubach, a dwa poprzednie sezony spędził we francuskim Chaumont VB 52. Teraz stawia dopiero pierwsze kroki w PlusLidze, za to z jakim efektem!

Indra ku zaskoczeniu fanów i ekspertów stał się największą gwiazdą pierwszej części fazy zasadniczej, za czym przemawiają statystyki. Czech przewodzi w klasyfikacji najlepiej punktujących (350 "oczek") z olbrzymią przewagą nad resztą stawki (drugi Bartosz Filipiak ma na swoim koncie 288 punktów). Do tego jest pierwszy w klasyfikacji atakujących, ma też na swoim koncie najwięcej, bo sześć, statuetek dla MVP spotkania.

PlusLiga. Patrik Indra zachwycony grą w Polsce

Po zakończeniu pierwszej części fazy zasadniczej na oficjalnej stronie PlusLigi pojawił się wywiad z Indrą, którego podpytano o wrażenia z pierwszych miesięcy spędzonych w naszym kraju. Czech postanowił szczerze wyznać, co myśli o naszym kraju.

" Bardzo podoba mi się w Polsce i nic mnie nie zaskoczyło, bo właśnie czuję się tutaj jak u siebie w domu. Do rodzinnego domu w Igławie mam około 3-3,5 godziny jazdy samochodem. Jak tylko mamy trochę więcej wolnego czasu między meczami, to wsiadamy z żoną w samochód i jedziemy w rodzinne strony, żeby trochę zmienić otoczenie i zresetować głowy" - zdradził.

27-latek zadeklarował także, że razem z żoną bardzo dobrze czuje się w Polsce. A to dlatego, że nasz kraj przypomina mu ojczyznę.

Nie widzę większych różnic kulturowych, czy chociażby jeśli chodzi o jedzenie. Jesteśmy zadowoleni z życia tutaj. Jedyną różnicę jaką dostrzegam, to trochę w języku, ale po kilku miesiącach pobytu już coraz więcej rozumiemy, więc w Polsce czuję się praktycznie jak w domu

"Pochodzę z rodziny chrześcijańskiej i jak bliscy mnie odwiedzają, to chodzimy razem do Sanktuarium. Częstochowa nam odpowiada. Mimo że mieszkamy praktycznie w centrum, to jednak w spokojnej okolicy, więc bardzo miło spędzamy czas" - przyznał.