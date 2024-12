Bolesny cios dla reprezentacji Polski. Problem Grbicia, a za pasem wielka impreza

Paweł Zatorski to podpora Asseco Resovii i siatkarskiej reprezentacji Polski, ale kibice najprawdopodobniej długo nie zobaczą go na boisku. Jak przekazał na antenie Polsatu Sport Tomasz Swędrowski, potwierdziły się najgorsze obawy: libero będzie musiał poddać się operacji. To oznacza spore kłopoty dla jego klubu, ale pod znakiem zapytania stoi też dyspozycja wicemistrza olimpijskiego w sezonie reprezentacyjnym.