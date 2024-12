Burza po decyzji Pawła Zagumnego. Dramatyczna sytuacja w klubie

Chociaż my jako kibice czasem miewaliśmy tarcia z panem Pawłem trzeba to uczciwie powiedzieć, klub miał najlepszego prezesa jakiego można sobie obecnie wymarzyć, zaangażowanego, znającego siatkówkę, dobrego człowieka

- Wszyscy powinni walczyć o to żeby najpierw zostawić Zagumnego, później powiedzieć prawdę o sytuacji klubu (...).Obecnie również miasto nie jest przychylne Czarnym (...). To nie Paweł Zagumny jest problemem w tym klubie i zamiast robić sobie kolejnego kozła ofiarnego przyznajcie się do błędów! Czy ludzie mający realny wpływ wreszcie się temu sprzeciwią otwarcie, co do dłuższego czasu wycznia się w Stowarzyszeniu, czy będą tylko gadać w kuluarach dalej przyglądając się jak niszczony jest nasz ukochany klub? - grzmią przedstawiciele kibiców.