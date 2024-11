"Żołnierz" Nikoli Grbicia świętuje i to podwójnie. Koledzy z kadry wciąż przed nim

I to właśnie Janusz ostatnio świętował swój mały jubileusz. Jak przekazał serwis siatka.org, rozgrywający ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w niedzielę po raz 300. zagrał w meczu PlusLigi. Miał zresztą więcej powodów do zadowolenia - nie dość, że przekroczył magiczną granicę, to jego zespół wygrał 3:1. Tym samym wicemistrz olimpijski świętował i to podwójnie.