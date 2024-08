Koszmarne zderzenie piłkarzy Legii, obaj trafili do szpitala. Fatalnie to wyglądało

Końcówka pierwszej połowy starcia Śląska z Legią została zdominowana przez pechowe zderzenie dwóch zawodników gości. Obaj piłkarze z miejsca trafili do szpitala.

Hit we Wrocławiu na remis

Ależ pech kluczowych graczy Legii. Podwójna zmiana w przerwie

W czasie doliczonym do pierwszej połowy doszło do potencjalnie bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Aleksander Paluszek posłał w kierunku Sebastiana Musiolika długie podanie, do którego zdecydował się wyjść Kacper Tobiasz. Bramkarz Legii nie porozumiał się z Arturem Jędrzejczykiem i choć zdołał zażegnać niebezpieczeństwo, jednocześnie zderzył się głową z doświadczonym kolegą z zespołu. Sytuacja od razu wyglądała na poważną. Piłkarzami szybko zajął się sztab medyczny - widać było, że środkowy obrońca krwawi.