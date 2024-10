Do mrożących krew w żyłach scen doszło w trakcie ligowego meczu pomiędzy Besiktasem Stambuł, a Bahcelievlerem Belediyespor. Na trybunach doszło do potężnej bójki, z którą nie były w stanie poradzić sobie służby porządkowe. Mecz został przerwany, a istniało ryzyko, że nie uda się go dokończyć. A wszystko to na oczach Polek - Olivii Różański i Martyny Czyrniańskiej. Ostatecznie po interwencji sędziego mecz wznowiono.