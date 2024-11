Mistrzowi Polski grozi rozbiór. Odejść może nie tylko Tomasz Fornal

I nie chodzi tylko o Tomasza Fornala. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski. Klub zatrzymał go na obecnego rozgrywki, co było sprawą łatwą, ale już od następnych zawodnik ma się przenieść do Turcji. Na razie jednak Adam Gorol, prezes mistrza Polski, nie chce o tym rozmawiać.