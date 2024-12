Sensacyjna klęska mistrzów Polski, a teraz taka odpowiedź. W niemoc rywali aż trudno uwierzyć

Jastrzębski Węgiel w pierwszej rundzie fazy zasadniczej spisał się świetnie i był wyraźnym liderem PlusLigi. W poprzedniej kolejce nieco stracił jednak ze swojej przewagi, bo sensacyjnie przegrał z Barkomem Każany Lwów - i to we własnej hali. Do Rzeszowa mógł jednak jechać z optymizmem: w końcu Asseco Resovię pokonywał ostatnio regularnie. Do soboty wygrał z rzeszowianami 13 ligowych spotkań z rzędu, a z meczami pucharowymi nawet 15. W starciach innych drużyn z czołówki próżno było szukać tak kapitalnej serii.

