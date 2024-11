Polscy siatkarze bronią pucharu. Błyskawiczne ciosy, wystarczyły dwa sety

Poprzedni sezon w PlusLidze nie był do końca udany dla Asseco Resovii - skończyła poza podium, a czwarte miejsce nie dało jej przepustki do Ligi Mistrzów. Lepiej było na europejskich arenach, gdzie jako pierwszy polski zespół w historii sięgnęła po Puchar CEV . Czwarta pozycja sprawiła jednak, że rzeszowianie mogą bronić trofeum w tym sezonie. Pierwszy dwumecz pokazał, że znów są wśród faworytów całych rozgrywek.

Po wyjazdowym zwycięstwie 3:0 w Holandii Asseco Resovia awans do 1/8 finału miała na wyciągnięcie ręki . Nic więc dziwnego, że w obliczu nie najlepszej sytuacji drużyny w tabeli PlusLigi - rzeszowianie zajmują siódme miejsce, dopiero po ostatniej wygranej z PGE GiEK Skrą Bełchatów wskoczyli do czołowej ósemki - trener Tuomas Sammelvuo nie zamierzał nadwyrężać podstawowych zawodników. Spotkanie tylko z boku oglądali więc Karol Kłos i Paweł Zatorski, mistrzowie świata i jedni z najważniejszych siatkarzy drużyny. Środkowy od tego sezonu jest nawet jej kapitanem .

Szansę otrzymali za to Patryk Niemiec i Michał Potera. To jednak w żaden sposób nie wpłynęło na postawę gospodarzy, a Holendrzy przyjechali na Podpromie jak na ścięcie. Już przy stanie 7:2 dla Asseco Resovii w pierwszym secie ich trener poprosił o przerwę. To niewiele dało, przewaga rzeszowian sięgnęła 10 punktów. Co prawda przydarzyła im się chwila dekoncentracji przy zagrywkach rywala, ale wygrana ani przez moment nie była zagrożona, skończyło się wynikiem 25:15.