Polscy siatkarze szli po swoje w Lidze Mistrzów. A potem wybuch wściekłości i czerwona kartka

Trener Jastrzębskiego Węgla Marcelo Mendez nie zamierzał we Francji eksperymentować. Posłał na boisko najmocniejszy skład. Jedyna wątpliwość mogła dotyczyć obsady pozycji drugiego przyjmującego obok Tomasza Fornala - szansę otrzymał Timothee Carle . Mistrzowie Polski szybko zaczęli budować przewagę, już przy stanie 8:4 dla gości Francuzi wykorzystali pierwszą przerwę na żądanie.

Liga Mistrzów siatkarzy. Jastrzębski Węgiel mierzy wysoko i wygrywa bez wątpliwości

Chaumont zakwalifikowało się do Ligi Mistrzów po sezonie, w którym gwiazdą zespołu był Patrik Indra . A jak wiele potrafi Czech, świetnie wiedzą kibice Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Atakujący wyrósł tam na jedną z największych gwiazd PlusLigi, a częstochowski klub już w listopadzie zdecydował się przedłużyć z nim umowę o dwa lata . Już bez niego francuski zespół zainaugurował fazę grupową Ligi Mistrzów przegraną 2:3 z SVG Luneburg.

To wydaje się jak najbardziej realne, tym bardziej że z Francji jastrzębianie wracają z wymarzonym wynikiem. W trzeciej partii nie dali bowiem rywalom dojść do głosu. Po efektownym bloku prowadzili 10:6. Dłuższą szansę od trenera dostali rezerwowi: Arkadiusz Żakieta i Juan Ignacio Finoli. Z nimi na boisku przewaga gości zmalała do dwóch punktów, ale Żakieta odbudował przewagę asem serwisowym.