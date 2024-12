Prywatny dom z basenem i kortem. Iga Świątek niczym królowa

Iga Świątek od kilku już lat należy do ścisłej czołówki światowego rankingu kobiecego tenisa. Polka w 2020 zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł podczas turnieju Rolanda Garrosa, co pozwoliło jej zyskać ogromną rozpoznawalność na całym świecie. W kwietniu 2022 roku osiągnęła kolejny ogromny sukces i została pierwszą rakietą świata . Miejsca naszej zawodniczce "ustąpiła" wówczas Ashleigh Barty, która zdecydowała się na zakończenie tenisowej kariery. Od tamtej pory raszynianka powiększyła swoją kolekcję trofeów o kolejne prestiżowe nagrody i brązowy medal olimpijski, po który sięgnęła w Paryżu podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Iga Świątek w Indian Wells jest traktowana jak królowa. Daria Abramowicz ujawnia

W tym sezonie Iga Świątek dopisała do swojego CV kolejne sukcesy, w tym m.in. wygranie pięciu turniejów WTA. Triumfowała bowiem w Dosze, Indian Wells, Madrycie, Rzymie i Paryżu. Jak ujawniła w pierwszym odcinku drugiego sezonu "Cztery Pory Igi" Daria Abramowicz, jej podopieczna nie zawsze lubiła jeździć do Indian Wells, który nazywany jest "tenisowym rajem". Raszynianka z początku nie czuła bowiem panującego tam klimatu. Zmieniło się to jednak po tym, jak w 2022 roku Polka wygrała tę imprezę, pokonując w finale Marię Sakkari.