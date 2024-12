Kłopoty faworyta już przed meczem. A na koniec siatkarski nokaut

Jastrzębski Węgiel kończy rok w roli lidera siatkarskiej PlusLigi. Mistrzowie Polski wygrali 15. spotkanie w tym sezonie. Tym razem we własnej hali nie oddali ani jednego seta GKS-owi Katowice. Mimo że do Jastrzębia-Zdroju przyjechała czerwona latarnia ligi, w dwóch pierwszych setach gospodarze nie mieli łatwo. Dopiero w trzecim wyraźnie pokonali rywali. Wyjątkowy smak to spotkanie miało dla Norberta Hubera, który mógł świętować prywatny jubileusz.