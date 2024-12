Już wszystko jasne, Polacy znają kolejnych rywali w Europie. Będą długie podróże

W wyższych rangą rozgrywkach, bo w CEV Cup, pojedynkuje się team ze stolicy Podkarpacia . Sympatycy wielokrotnych mistrzów kraju nie mają powodów do narzekań. Rzeszowianie prezentują się chyba najlepiej z całej stawki. Wczoraj wręcz zdemolowali na wyjeździe ekipę z Pragi. Miejscowi na własnym obiekcie nie wygrali choćby jednego seta. Ba, dwie partie kończyły się pogromami. Popularne "Pasy" triumfowały odpowiednio do osiemnastu oraz dziewiętnastu i to bez Bartosza Bednorza w składzie .

Data powrotu jednej z największych gwiazd ekipy z Podkarpacia jeszcze nie jest znana. Znany jest za to rywal rzeszowian w 1/4 finału po odprawieniu z kwitkiem graczy z Pragi. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo zmierzą się z Pafiakosem Papos. "Zespół ten jest liderem ligi cypryjskiej, w której póki co przegrał tylko jedno spotkanie. Wciąż jednak jest to liga na Cyprze, czyli jednak peryferie poważnej siatkówki. Dość powiedzieć, że najbardziej znanym zawodnikiem Pafiakos jest Bułgar Bojan Jordanow, który ma za sobą występy, chociażby w najlepszych greckich zespołach. Atakujący ma już jednak 41 lat, a więc bliżej mu do emerytury, niż rozkwitu kariery" - opisuje przeciwników portal "siatka.org".