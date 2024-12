Czarny scenariusz się potwierdził. Oficjalny komunikat w sprawie polskiego siatkarza

Asseco Resovia w niedzielę pokonała w Nysie miejscową PSG Stal i awansowała na siódme miejsce w tabeli siatkarskiej PlusLigi. O tym meczu pewnie nie mówiło by się zbyt wiele, choć świetną partię rozegrał w nim nagrodzony statuetką dla MVP Jakub Bucki . Wszystko zmieniły jednak informacje na temat stanu zdrowia Bartosza Bednorza .

Teraz do problemów siatkarza odniósł się sam klub. Asseco Resovia wydała oficjalny, choć krótki komunikat na temat stanu zdrowia Bednorza. W oświadczeniu uściśliła, z którym palcem ma problem 30-letni przyjmujący.

Asseco Resovia informuje, iż w trakcie meczu z PSG Stalą Nysa urazu palca serdecznego lewej ręki doznał przyjmujący naszej drużyny, Bartosz Bednorz. Zawodnik jest pod stałą opieką sztabu medycznego Klubu, który dołoży wszelkich starań, aby Bartek w pełni zdrowia mógł powrócić do gry

Bartosz Bednorz z urazem, Asseco Resovia z problemem. A za pasem puchary