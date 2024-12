Reprezentacja Polski siatkarek w ostatnich latach zrobiła wielki krok naprzód i wdarła się do światowej czołówki. Potwierdzają to dwa medale Ligi Narodów i awans na igrzyska olimpijskie, które dla drużyny prowadzonej przez Stefano Lavariniego zakończyły się na ćwierćfinale. Dobre występy wpłynęły na pozycję w rankingu FIVB , dzięki czemu Polki były rozstawione w losowaniu przyszłorocznych mistrzostw świata.

"Biało-Czerwone" w wyniku wtorkowego losowania w Bangkoku zostały przydzielone do grupy G, do której dołączyły reprezentacje Niemiec, Kenii i Wietnamu . Z tego grona tylko Niemki rywalizują w Lidze Narodów, ale z Polską regularnie przegrywają. Pozostałe dwie drużyny to outsiderzy, mimo że Kenijki grały na igrzyskach w Paryżu - trafiły tam jednak dzięki kluczowi geograficznemu.

Polska będzie więc faworytem grupy, ale w kolejnej fazie będą na nią czekać zdecydowanie trudniejsze rywalki . "Biało-Czerwone" trafiły bowiem do tej samej części drabinki turniejowej co reprezentacja Włoch, faworyt grupy B, a może i całego mundialu.

Mistrzostwa świata siatkarek. Polska - Włochy w ćwierćfinale?

"Zobaczymy, na co będzie stać nasz zespół w przyszłym sezonie. Wsparcie kibiców i to, co pokazały do tej pory pokazały dziewczyny - wiemy, że stać je na wiele. Czy na to, żeby pokonać mistrzynie olimpijskie i zagrać o medale? Przyszłość pokaże" - komentuje Jagieło.