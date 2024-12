Mistrzowie Polski odpowiedzieli na prowokacje. Niespodziewany problem w Lidze Mistrzów

W pierwszym secie Jastrzębski Węgiel ograł rywali niezwykle efektownie. Prowadzenie 9:5 objął po pojedynczym bloku Tomasza Fornala . Najwięcej braw zebrał jednak Anton Brehme do spółki z Benjaminem Toniuttim. Francuski rozgrywający wystawił piłkę na tzw. krótką sposobem dolnym, a niemiecki środkowy zakończył akcję zbiciem piłki tuż za siatkę. W euforię wpadli nie tylko kibice, ale także Fornal i trener Marcelo Mendez, którzy nagrodzili to zagranie brawami .

Liga Mistrzów. Niespodziewany problem Jastrzębskiego Węgla. Duże emocje pod siatką

Kaczmarek na chwilę przygasł, ale to jego blok dał polskiej drużynie szansę na wyszarpanie seta. Po chwili asem serwisowym popisał się Norbert Huber - jastrzębianie obronili cztery piłki setowe i doprowadzili do remisu 24:24 . Tyle że dwie kolejne akcje przegrali i w meczu był remis.

Chaumont w trwającej edycji Ligi Mistrzów dotąd rozczarowywało. Do Polski Francuzi przyjechali jako ostatni zespół w tabeli grupy E . Nie byli dotąd w stanie pokonać nawet Lewskiego Sofia - w Bułgarii przegrali po tie-breaku. Lepiej wiedzie im się w lidze, gdzie są jednak wiceliderem. Siłę prowadzącego w tabeli Tourcoing Lille Metropole zweryfikowała jednak Bogdanka LUK Lublin, która 17 grudnia wyeliminowała go z Pucharu Challenge .

W trzecim secie jastrzębianie zdołali odskoczyć Chaumont na dwa punkty, a sygnał do ataku dał as serwisowy Kaczmarka. Tyle że już przy stanie 9:9 goście wyrównali. Po chwili objęli nawet prowadzenie i w Jastrzębiu-Zdroju rozgorzała zacięta walka, która trwała niemal do końca partii. Mistrzom Polski znów pomógł Kaczmarek - jeszcze jedna jego punktowa zagrywka sprawiła, że jastrzębianie prowadzili 23:21. Pod siatką było sporo emocji, z sędziami dyskutował Toniutti, któremu odpowiedział trener rywali, 77-letni Silvano Prandi . Na boisku przez chwilę wręcz iskrzyło, wygraną gospodarzy 25:23 zapewnił blok Fornala. Po nim wicemistrz olimpijski długo patrzył na stronę rywali.

Jastrzębski Węgiel nie dał się sprowokować. Mistrzowie Polski wciąż bez porażki

Ze świetnej strony prezentował się rozgrywający gości, Amerykanin Joseph Worsley. Błędy zaczął popełniać także Vicentin, którego zastąpił Carle. Kiedy w aut zaatakował Kaczmarek, jastrzębianie przegrywali już 14:17. Liderem w ataku Chaumont był Jacob Pasteur. Kiedy blokiem zatrzymał go Huber, gospodarze zbliżyli się do rywali na punkt. Po "kiwce" Kaczmarka pod siatką znów zaiskrzyło. Po tej akcji jastrzębianie doprowadzili do remisu 23:23 i gry na przewagi. Przełamanie przyniosła w niej zagrywka Carle'a, piłki meczowe mieli polscy siatkarze, ale długo nie mogli zakończyć rywalizacji. W końcu rywale pomylili się w ataku i gospodarze wygrali 32:30. A to oznacza kolejny komplet punktów w Lidze Mistrzów.