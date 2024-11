Joanna Wołosz bez litości dla polskich siatkarek. Lekcja w Lidze Mistrzyń

Obie drużyny do środy były niepokonane. Wyżej w tabeli były jednak Włoszki, które nie straciły dotąd w Lidze Mistrzyń ani jednego seta . W pierwszej partii środkowego spotkania były jednak o włos od takiej wpadki. Rzeszowianki od początku postawiły bowiem obrończyniom tytułu trudne warunki. Już na samym początku spotkania dwa razy zablokowały ataki Martyny Łukasik . Przyjmująca reprezentacji Polski tego lata trafiła do Conegliano, ale często jest rezerwową. Trener Daniele Santarelli zrobił jednak ukłon w jej stronę i dał jej wystąpić w meczu na ojczystej ziemi.

W połowie seta Developres zyskał pięciopunktową przewagę, kiedy asem serwisowym popisała się środkowa Weronika Centka-Tietianiec . Niestety, w meczu rzeszowianek powtórzył się scenariusz ze środowego spotkania BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała z Savino Del Bene Scandicci. Wówczas bielszczanki również wygrywały pięcioma punktami, by ostatecznie przegrać pierwszego seta . Developres walczył, doprowadził do długiej gry na przewagi. Rozstrzygnął ją punktowy blok: Conegliano wygrało 30:28.

Liga Mistrzyń siatkarek. Joanna Wołosz w świetnej formie

Grą Developresu w środę kierowała Katarzyna Wenerska. 31-letnia rozgrywająca była zmienniczką Wołosz na igrzyskach i jest główną kandydatką do zastąpienia jej w roli reżyserki gry reprezentacji Polski. Wenerska w meczu z Conegliano rzadko kierowała piłki do Marrit Jasper. To nie zmieniło się w trzecim secie. Rzeszowianki rozpoczęły od prowadzenia 2:0. Rywalki szybko skontrowały, ale w połowie seta gospodynie ponownie prowadziły, i to jeszcze wyżej - 13:10.