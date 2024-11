Gwiazda kadry Grbicia zarobi fortunę. Działacz się wygadał. I porównał do Leona

Chyba żaden z kibiców nie wyobraża sobie obecnie reprezentacji Polski bez Kamila Semeniuka . Przyjmujący od kilku sezonów regularnie bierze udział w najważniejszych turniejach oraz ma na koncie mnóstwo sukcesów. Ten ostatni to oczywiście Paryż i pierwszy w XXI wieku medal olimpijski . "Biało-Czerwoni" nad Sekwaną szli jak burza. Polegli dopiero na ostatniej przeszkodzie, czyli w starciu o złoto z gospodarzami zmagań. Nikt nie miał jednak o to większych pretensji.

"Kamil Semeniuk to niesamowity zawodnik. Jest gwarancją spokoju. Zawodnikiem, który w najważniejszych momentach jest naszą najważniejszą postacią. Ani Turcja ani Japonia nie mogły nam go zabrać. Trener Lorenzetti również chciał tego, by Kamil został na dłużej" - komentował swoją decyzję właściciel klubu, Gino Sirci, na łamach "Perugia Today".