Bartosz Kurek w końcu się doczekał, to pierwszy raz. PZPS potwierdza, Wilfredo Leon pokonany

Gdy Bartosz Kurek po roku spędzonym we włoskim Vero Volley Monza i czterech sezonach rozegranych dla japońskiego Wolfdogs Nagoya ogłaszał powrót do PlusLigi, z pewnością nie tak wyobrażał sobie inaugurację sezonu 2024/2025. Atakujący miał dużego pecha, bo w pierwszym meczu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle doznał urazu oka, który wykluczył go z gry na kilka tygodni . Kapitan reprezentacji na boisko wrócił 9 listopada, w wygranym spotkaniu z Jastrzębskim Węglem.

