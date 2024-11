Historyczny moment dla polskiej siatkówki. Nasz kraj wybrany po raz pierwszy

Polacy są zapalonymi fanami siatkówki i stoi przed nimi wiele możliwości do tego, by cieszyć się tym sportem przez cały rok. W kraju nad Wisłą organizowane były też największe siatkarskie imprezy, jak choćby mistrzostwa świata czy finały Ligi Narodów. Okazało się, że siatkarskie związki znów chcą skorzystać z Polski jako gospodarza - zaproszą do nas najlepszy drużyny z całego globy. Szykuje się prawdziwa uczta dla fanów. To byłby pierwszy raz w historii.