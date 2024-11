Polskie siatkarki postraszyły giganta. Przykry koniec w Lidze Mistrzyń

Przyjazd włoskiej drużyny do Bielska-Białej był sporym wydarzeniem, na które czekali kibice BKS-u. Na początku meczu mieli zresztą powody do zadowolenia, bo bielszczanki zaczęły spotkanie bardzo dobrze . Prowadziły nawet 11:8, kapitalnie spisywała się Martyna Borowczak . Przyjezdne zmniejszyły straty, ale długo nie mogły wyrównać. Dobrze działała zagrywka polskich siatkarek, a po kontrataku wykończonym przez Julitę Piasecką znów prowadziły wysoko, 19:15.

Liga Mistrzyń siatkarek. BKS Bielsko-Biała postawił się rywalkom

W środę jego zespół nie miał jednak powodów do wstydu. I to mimo że w trzeciej partii BKS BOSTIK ZGO od początku miał problemy z rywalkami. Siatkarki Scandicci szybko odskoczyły na cztery punkty. Ale polskie zawodniczki się nie poddawały. Po bloku Joanny Pacak przegrywały tylko 8:9. A po chwili nie tylko doprowadziły do remisu, ale i objęły prowadzenie 12:11. Włoszki szybko wróciły jednak do gry na wysokim poziomie. Antropowa zdobyła punkt zagrywką i Scandicci błyskawicznie uciekło bielszczankom na trzy "oczka".