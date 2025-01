W sobotę odbyła się Gala Mistrzów Sportu, podczas której poznaliśmy laureatów 90. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski. Tytuł "Drużyny Roku" trafił bez niespodzianki do męskiej reprezentacji Polski w siatkówce, która kilka miesięcy temu wywalczyła srebro na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie wszyscy członkowie tamtej drużyny pojawili się jednak na scenie. Wielkimi nieobecnymi byli choćby Tomasz Fornal i Łukasz Kaczmarek. Nie przeszkodziło im to jednak, by zrobić wielkie show w sieci.