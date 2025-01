Ta decyzja mogła zemścić się na Michale Winiarskim. Wytrzymał, a potem siatkarski nokaut

PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie ruszyła odrabiać straty

Trzeciego seta katowiczanie rozpoczęli z nowym atakującym, na boisku pozostał wprowadzony już nieco wcześniej Damian Domagała. Ale zawierciański blok nadal był sporą zaporą dla gospodarzy, to dzięki niemu Warta objęła prowadzenie 9:7. To nie była jednak jeszcze bezpieczna zaliczka, gospodarze zbliżali się na punkt do rywali. Bezpieczniej z punktu widzenia zawiercian zrobiło się dopiero po kolejnym bloku, kiedy prowadzili już 17:14. Co prawda przy stanie 20:18 Winiarski jeszcze przywołał do siebie siatkarzy, ale ci wygranej już nie wypuścili, kończąc seta wynikiem 25:21.