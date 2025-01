Bartosz Kurek zadziwił, a potem miał problem. Siatkarze byli pod ścianą

ZAKSA wróciła do gry po 15 dniach przerwy . Poprzednio grała w PlusLidze 20 grudnia, wyraźnie pokonując drużynę Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Jej kolejne spotkanie zostało przełożone, a mecz pauzy kosztował ją spadek na szóste miejsce w tabeli PlusLigi.

PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle była w opałach, nie uratował jej nawet Igor Grobelny

W drugim secie niedzielnego spotkania gorzowianie podjęli jednak walkę z ZAKS-ą. Rozpoczęli partię od dwupunktowego prowadzenia. Tyle że goście szybko doprowadzili do remisu 5:5. Po kilku minutach wyrównanej gry ZAKSA znów zaczęła budować przewagę. Co prawda spadła skuteczność skrzydłowych, Kurka i Grobelnego, ale błyszczeć w ataku i bloku zaczął środkowy Mateusz Poręba . Po drugiej stronie słabiej spisywał się Robert Taht, który w końcu ustąpił miejsca na boisku Mathijsowi Desmetowi. Seta wygranego przez kędzierzynian 25:20 zakończyła nieudana akcja gospodarzy przy siatce.

ZAKSA to jedna z drużyn, którą po sezonie czekają spore zmiany. Swoje odejście zapowiedział już Kurek, z zespołem mają pożegnać się także Smith, Erik Shoji czy Marcin Janusz . Na razie kędzierzynianie wciąż ściągają na trybuny tłumy - w Gorzowie Wielkopolskim obiekt na mecz z ZAKS-ą niemal się wypełnił. Gorzowianie liczyli też na dobry wynik swojej drużyny i w trzecim secie mogli odzyskać wiarę w zdobycie punktów . Kiedy gospodarze zaczęli lepiej blokować, prowadzili 10:6.

Kędzierzynianie odpowiedzieli świetnymi zagrywkami Grobelnego i błyskawicznie doprowadzili do remisu 10:10. W drugiej części seta Cuprum Stilon jeszcze raz uciekł rywalom, i to na trzy punkty. Wydawało się jednak, że po raz kolejny gości uratują serwisy Grobelnego i był remis 19:19. A po chwili jeszcze kędzierzyński blok zatrzymał atak Kamila Kwasowskiego. Tyle że w końcówce goście się pogubili i to gorzowianie wygrali 25:21.