Cios dla rewelacji PlusLigi. Nowe informacje, potrzebny będzie awaryjny transfer

PlusLiga. Quinn Isaacson wypada z gry. Norwid Częstochowa pod ścianą

Dla rewelacji tego sezonu to jednak duży cios. Już w meczu z Treflem częstochowianie musieli sobie radzić bez niego - w podstawowym składzie znalazł się Tomasz Kowalski, a w rezerwie był 45-letni Żygadło . Chwilowe wznowienie kariery przez wicemistrza świata z 2006 r. było sporym wydarzeniem, ale to krótkotrwałe rozwiązanie. Na dłuższą metę Norwidowi będzie potrzebny drugi rozgrywający .

A sprowadzenie wartościowego zawodnika w środku sezonu to trudne zadanie. Wiele wskazuje na to, że do zespołu dołączy młody siatkarz, który będzie zbierać doświadczenie u boku Kowalskiego i wspomoże drużynę w trudnych sytuacjach. Bez Isaacsona częstochowianom z pewnością będzie jednak znacznie trudniej grać o wysokie cele. Jednym z nich będzie utrzymanie miejsca w czołowej ósemce tabeli PlusLigi i awans do strefy play-off.