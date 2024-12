Elan McCall w ojczyźnie występowała w lidze uniwersyteckiej. Najpierw była zawodniczką Texas Christian University, później przeniosła się do UCLA Athletics. Przed rokiem podjęła decyzję o przeprowadzce do Europy, gdzie chce prowadzić profesjonalną karierę - zawodowa liga siatkarska w Stanach Zjednoczonych rusza dopiero w tym sezonie.

McCall podpisała kontrakt z UNI Opole . W swoim pierwszym zagranicznym klubie w karierze odnalazła się całkiem dobrze, co potwierdza ostatnimi występami. Mimo że w ostatniej kolejce jej zespół przegrał 1:3 z DevelopResem Rzeszów, to jednak Amerykanka mogła być zadowolona ze swojej dyspozycji - zdobyła 16 punktów, najwięcej w opolskim zespole. Łącznie w tym sezonie zdobyła już dla UNI 96 "oczek".

"Patrząc na to, jak się do tej pory spisujemy, a przede wszystkim jak duże możliwości mamy w zespole, to uważam, że jesteśmy w stanie zdziałać niesamowite rzeczy. To wszystko jednak pod warunkiem, że będziemy cały czas walczyły jak równy z równym i utrzymamy intensywny poziom gry" - przekonuje siatkarka w rozmowie z oficjalnym serwisem TAURON Ligi.