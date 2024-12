Polscy siatkarze wyszarpali Włochom zwycięstwo. Tak gra lider w Lidze Mistrzów

Hala w Busto Arsizio, gdzie Allianz Milano podjął we wtorek Aluron CMC Wartę Zawiercie, przywitała polski zespół chłodem. Miguel Tavares , rozgrywający zawiercian, zwrócił na to uwagę już na przedmeczowym treningu - obiekt nie był zbyt dobrze ogrzany. Mimo wszystko po zwycięstwie polski zespół może ciepło wspominać wizytę na Półwyspie Apenińskim.

Włosi od początku postawili wicemistrzom Polski trudne warunki . Szybko zbudowali kilkupunktową przewagę, którą goście odrobili dopiero przy stanie 11:11. Udało się to dzięki blokowi Jurija Gladyra i asowi serwisowemu Mateusza Bieńka. Tyle że w drugiej części seta mediolańczycy znów odskoczyli. Od stanu 19:17 popisali się serią sześciu zdobytych punktów i zakończyli seta.

W ataku Włochów kapitalnie spisywał się Ferre Reggers, który w pierwszym secie zdobył siedem punktów. Problemy miał za to Kyle Ensing, atakujący zawiercian . Amerykanin pozostał w składzie po udanym spotkaniu z PSG Stalą Nysa , gdy zastępował chorego Karola Butryna. Tyle że w pierwszym secie we Włoszech skończył tylko jeden z dziewięciu ataków.

Na drugą partię Warta wyszła już szóstką z Butrynem. I jej gra zaczęła układać się lepiej. W końcu zagrożenie w szeregach rywali zaczęła siać zagrywka zawiercian - to właśnie na nią swoim zawodnikom zwracał uwagę trener Michał Winiarski. Asem serwisowym popisał się Tavares i tym razem to zawiercianie wypracowali sobie przewagę, która sięgnęła aż sześciu punktów. W drużynie gospodarzy nadal nieźle wyglądał Reggers, ale to było za mało na lepiej dysponowany polski zespół. Butryn skończył cztery z sześciu ataków, Warta wygrała 25:20.