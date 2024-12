Siatkarski nokaut w pucharach. Polscy siatkarze zareagowali na problem

Rzeszowianie przystąpili do spotkania w pucharach osłabieni. Po raz kolejny zabrakło Klemena Cebulja oraz Pawła Zatorskiego. Pierwszy cierpi z powodu kontuzji mięśnia bicepsa. Problemy drugiego są znacznie poważniejsze. Przed spotkaniem gruchnęła wieść, że reprezentacyjny libero będzie musiał poddać się zabiegowi biodra , co może wykluczyć go z gry do końca sezonu. W składzie Asseco Resovii zastąpił go Michał Potera.