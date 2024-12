Młody siatkarz przyćmił nawet Bartosza Kurka. Gwiazda ligi w odwrocie, te błędy słono kosztowały

Z czasem jednak gospodarze odrobili straty. Przy prowadzeniu kędzierzynian 17:16 na boisku na chwilę pojawił się najstarszy zawodnik PlusLigi - śrubujący własny rekord Łukasz Żygadło , dyrektor sportowy Norwida, który awaryjnie dołączył do drużyny po kontuzji Quinna Isaacsona . Sześć punktów dla częstochowian zdobył Patrik Indra , ale ostatnie słowo należało do Kurka. Wicemistrz olimpijski skończył ostatnią akcję, ustalając wynik na 25:22.

PlusLiga. Kłopoty Patrika Indry, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wykorzystuje szansę

Goście bardzo dobrze weszli również w drugą partię. Tym razem już na początku asem serwisowym popisał się Rafał Szymura i ZAKSA odskoczyła na trzy punkty. Co ważne, utrzymywała tę przewagę. A kiedy kędzierzynianie zablokowali atak Indry, prowadzili nawet 14:10. Tyle że cztery kolejne akcje wygrali częstochowianie i trener ZAKS-y Andrea Giani wezwał siatkarzy do siebie.

I po tej przerwie goście znów odskoczyli. Kapitalnie zagrywał Urbanowicz , po jego dwóch punktowych zagrywkach ZAKSA prowadziła już 21:17. Gospodarze jeszcze raz się zerwali, jeszcze zmniejszyli straty do punktu, ale to rywale mieli dwie piłki setowe. Drugą z nich na punkt atakiem z lewego skrzydła zamienił Igor Grobelny .

Na początku trzeciego seta w końcu prowadzili siatkarze Norwida, udało im się nawet wypracować minimalną przewagę przy wyniku 5:3. Liderem ofensywy zespołu stał się nie Indra, a Milad Ebadipour. Różnica wzrosła do trzech punktów, ale ZAKSA sprawnie ruszyła do odrabiania strat. Bardzo dobrze spisywał się Grobelny i goście objęli prowadzenie 12:10. Problemy z kończeniem ataków miał Indra, jeszcze raz zablokował go Urbanowicz. Po chwili środkowy dorzucił jeszcze jeden tego wieczoru punkt zdobyty zagrywką.