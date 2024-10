Awantura wokół Andrzeja Wrony. Wystarczyło kilka słów, musiał się tłumaczyć

Andrzej Wrona zażartował i poniósł konsekwencje

Kiedy Andrzej Wrona przechodził obok Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i zatrzymał się, by zrobić zdjęcie plakatowi z organizowanym przez uczelnię dniami kariery. Wrzucił je na InstaStory z podpisem "karierę to miał Michael Jordan" . Nie spodziewał się zapewne, że treść będzie miała tak negatywny odbiór.

Niektórzy fani mieli pretensje do siatkarza. Jak się okazało, brakowało kontekstu. Wrona postanowił po niecałej dobie nagrać krótki film, w którym wyjaśnił dokładnie, co miał na myśli i dodał, że jest to powszechnie używana fraza. Okazało się, że chodzi o pewien sportowy dowcip.

Andrzej Wrona się tłumaczył

"Widzę, bo tutaj się część oburzyła, że muszę wyjaśnić tę storkę z Wydziału Zarządzania uniwerku tam o tych karierach, że karierę to miał Michael Jordan. To jest taki inside joke sportowy, a na pewno u nas w siatkówce " - twierdził Wrona. Dodał, że używało się tego sformułowania w rozmowach o karierze właśnie.

Wyjaśnił, że kiedy ktoś mówił o końcu kariery, to od razu był poprawiany, że karierę to miał Michael Jordan, a oni co najwyżej mają przygodę z siatkówką. Kilka lat temu w podobnym tonie wypowiadał się Mateusz Borek, twierdząc, że karierę to miał Zbigniew Boniek, a on ma tylko przygodę z mikrofonem, wydaje się więc, że to ogólnosportowy żart.