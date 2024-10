Nerwowo w znanym klubie, as Grbicia wciąż ma problemy. Są nowe informacje

Asseco Resovia przyzwyczaiła swoich kibiców, że w miarę regularnie melduje się co roku w czołówce tabeli PlusLigi. Rzeszowianie chociażby kilka miesięcy temu byli o krok od awansu do wielkiego finału rozgrywek. Ich półfinałowy bój z Jastrzębskim Węglem stał na szalenie wysokim poziomie. Ekipa z województwa śląskiego w pewnym momencie była nawet o krok od przegranej, lecz w najważniejszym momencie Tomasz Fornal wraz z kolegami stanął na wysokości zadania. "Pasy" z kolei później poległy raz jeszcze, tym razem w konfrontacji o trzecie miejsce z PGE Projektem Warszawa. Reklama

Kibice w sezonie 2024/25 marzą po cichu o poprawieniu rezultatu. Na razie jednak muszą zdać egzamin z cierpliwości. Ich ulubieńcy nie najlepiej rozpoczęli zmagania. Po czterech spotkaniach Asseco Resovia ma na koncie aż trzy porażki. Tej ostatniej doznała zaledwie kilkanaście godzin temu. Większych szans podopiecznym Tuomasa Sammelvuo nie dał Bogdanka LUK Lublin z Wilfredo Leonem w składzie.

Fin ma spore powody do zmartwień nie tylko ze względu na słabą postawę swoich podopiecznych. Szkoleniowiec z niepokojem musi również przyglądać się sytuacji zdrowotnej Pawła Zatorskiego. Podstawowy libero reprezentacji nabawił się urazu barku podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu i dalej nie wrócił do poważnego grania. Pod jego nieobecność zespół nie radzi sobie najlepiej. Nic więc dziwnego, że fani odliczają dni do powrotu zawodnika. Na ten temat w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wypowiedział się Piotr Maciąg.

Prezes Asseco Resovii szczerze o sytuacji Pawła Zatorskiego. Trener też dodał coś od siebie

"Problemy Pawła są chroniczne, trwają od dłuższego czasu, ale wszystko wskazuje na to, że zmierza w dobrym kierunku. Po okresie przerwy musi wrócić do pełnej dyspozycji sportowej, do dobrej formy. Natomiast trzeba pamiętać, że Michał Potera też rozgrywa bardzo dobre spotkania i zawsze możemy na niego liczyć" - oznajmił działacz w rozmowie z Edytą Kowalczyk. Reklama

"Teraz Paweł potrzebuje czasu, żeby odzyskać rytm, ale sytuacja nie jest zła. Potrzebujemy go w pełni zdrowego, by móc korzystać z dwójki naszych libero podczas treningów" - to z kolei słowa samego trenera, który pewnie już skupia się na kolejnym pojedynku. Ten odbędzie się w najbliższy piątek. Wiele wskazuje na to, że 11 października wreszcie dojdzie do odwrócenia złej serii. Na Podpromie zawita legitymujący się bilansem 0-5 GKS Katowice.

