Matka piłkarza robi karierę w sieci. Kibice oniemieli na jej widok

Leon Dajaku swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w barwach VfB Stuttgart, a w 2019 roku trafił do Bayernu Monachium, gdzie grał aż do 2021 roku. Jeszcze w trakcie sezonu 2020/2021 młody Niemiec został został on wypożyczony do Unionu Berlin, a 31 sierpnia oficjalnie zasilił szeregi zespołu ze stolicy Niemiec. Wkrótce potem został on zawodnikiem angielskiego klubu Sunderland, a następnie przeniósł się do Chorwacji, gdzie podpisał kontrakt z zespołem Hajduk Split.

