"Wejście smoka" siatkarza, ogromne zaskoczenie. Fornal i Leon w cieniu

Leon debiut zaliczył w drugiej kolejce, przeciwko Treflowi Gdańsk, a od tego momentu zdobył 134 punkty, co daje mu 12. miejsce w zestawieniu najskuteczniejszych siatkarzy rozgrywek. Wyżej w zestawieniu plasuje się inny siatkarz, który u boku Leona stanowił o sile polskiej kadry na igrzyskach, czyli Tomasz Fornal . Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla ma na swoim koncie 148 "oczek", co daje mu szóstą pozycję.

Listę najskuteczniejszych zawodników PlusLigi sezonu 2024/2025 po dziewięciu kolejkach z dorobkiem 184 punktów otwiera Patrik Indra . To duże zaskoczenie, ponieważ 27-letni Czech, podobnie jak Leon, dopiero od niedawna występuje w PlusLidze. Wcześniej grał m.in. w swojej ojczyźnie, a przed związaniem się z Exact Systems Hemarpol Częstochowa przez dwa sezony bronił barw francuskiego Chaumont VB 52.

"To było zawsze moje marzenie, żeby zagrać w PlusLidze i to się właśnie spełnia. Nie jest też jednak tak, że zadowala mnie sama możliwość gry w Polsce. Przyjechałem do klubu, żeby ciężko pracować i cały czas podnosić swój poziom gry. Tych kilka rozegranych już meczów pokazało mi, jakie są moje największe słabości i nad czym muszę jeszcze więcej pracować" - mówił niedawno w wywiadzie dla plusliga.pl.