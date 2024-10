Zaskakujący start Wilfredo Leona, w tle ogromne pieniądze. Ekspert nie ma złudzeń

Na debiut urodzonego na Kubie zawodnika w PlusLidze musieliśmy poczekać do 20 września , ponieważ wcześniej przyjmujący odpoczywał po wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym, a następnie pracował nad powrotem do formy. I chociaż nie brakowało głosów, że Leon zapewne będzie potrzebował trochę czasu, by zacząć błyszczeć w barwach Bogdanki, to ten notuje zaskakująco dobry start.

Wilfredo Leon zachwyca w PlusLidze. "Przyciąga ludzi"

Bednaruk przypomniał także, że 31-latek otrzymał największy w historii PlusLigi kontrakt, który jest opłacany przez sponsorów oraz miasto, w którym obecnie gra. "To jest coś, za co płacisz, ale dostajesz wymierne korzyści. Ja na to czekałem przez wiele sezonów - przychodzi gwiazda nie tylko po to, żeby być i dać autograf, ale żeby grać w siatkówkę i to grać dobrze oraz budować całą ligę. Jestem zachwycony tym, co się dzieje do tej pory jeśli chodzi i o Lublin, i o Leona" - skwitował.