Niesamowity wyczyn polskiego siatkarza. Znowu błysnął, głośno o tym wyniku

Asseco Resovia Rzeszów w ostatnich tygodniach jest cieniem drużyny, która w poprzednim sezonie zajęła czwarte miejsce w PlusLidze. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo przegrali pięć z ośmiu spotkań i jeśli nie chcą, by ich strata do czołówki rosła, muszą zacząć seryjnie wygrywać mecze. Szansą na przełamanie było niedzielne starcie z Indykpolem AZS-em Olsztyn, czyli jedną z najsłabszych drużyn początku sezonu.

Klub z Podkarpacia wykorzystał szansę na rehabilitacje po porażkach z Projektem Warszawa oraz Norwidem Częstochowa i w Olsztynie pewnie wygrał 3:0. Statuetkę dla MVP meczu otrzymał później Bartosz Bednorz , który wywalczył 20 punktów, pewnie prowadząc swoją drużynę do zwycięstwa. A przy okazji przebił magiczną karierę.

Jak zauważył w serwisie X serwis Strefa Siatkówki, przyjmujący Resovii w ostatnim meczu przekroczył granicę 2000 punktów zdobytych w PlusLidze i ma obecnie na koncie 2008 "oczek", co daje mu 55. miejsce w rankingu. Ze statystyk prowadzonych w oficjalnym serwisie organizatora rozgrywek wynika, że taki wynik wyśrubował w 175 meczach, w których rozegrał 582 sety.

PlusLiga. Bartosz Bednorz goni kolegów z kadry

W zestawieniu najlepiej punktujących siatkarzy w PlusLidze prowadzi Mariusz Wlazły , który zakończył karierę z 7624 "oczkami" na koncie i w klasyfikacji wszech czasów wyprzedza Dawida Konarskiego (5611 punktów) oraz Jakuba Jarosza (5268). Bednorz będzie więc potrzebował jeszcze wielu sezonów, by zbliżyć się do wspomnianej trójki, ale niewykluczone, że w międzyczasie rzuci wyzwanie kolegom z reprezentacji Polski.