Polski gigant wreszcie się doczekał. Krzyki trenera nic nie dały

Jastrzębski Węgiel nowym liderem PlusLigi. Mistrzowie Polski przywożą komplet punktów z wyjazdu do centralnej Polski, gdzie wygrali 3:1 z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Dzięki temu wskakują na czoło tabeli po tygodniach spędzonych za plecami rywali z Warszawy i Lublina. Skra dopiero po raz pierwszy w tym sezonie dała się pokonać we własnej hali. Zwycięstwa jastrzębian by nie było, gdyby nie koncertowa gra Tomasza Fornala.