Możni Premier League mają plan, jak ściągnąć do siebie Arkadiusza Milika. Jeśli ich zamysł się powiedzie, Polak najbliższego lata może trafić do Londynu.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że Milik zostanie na Półwyspie Apenińskim. Pojawiły się nawet doniesienia, że uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu z Juventusem Turyn. Okazuje się jednak, że w sprawie jego najbliższej przyszłości nastąpić może nieoczekiwany zwrot akcji.

"Tuttosport" donosi, że o napastnika reprezentacji Polski starają się dwa kluby Premier League - Chelsea Londyn i Tottenham Hotspur. Ich szefowie nie chcą przyjąć do wiadomości, że Napoli oczekuje za swojego zawodnika wyłącznie gotówki (35-40 mln euro). Oprócz pieniędzy oferują innych graczy na wymianę.

Tottenham gotów jest oddać Lucasa Mourę. Brazylijczyk ma 27 lat. Wsławił się strzeleniem trzech goli Ajaksowi Amsterdam w półfinale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, co dało "The Spurs" przepustkę do finału. Z kolei Chelsea proponuje Iworyjczyka Jeremiego Bogę. 23-latek reprezentuje obecnie barwy Sassuolo, ale klub ze Stamford Bridge posiada prawo pierwokupu tego zawodnika za 20 mln euro.

Co zrobi Milik? Pewne wydaje się tylko to, że odejdzie z Napoli. Nie dogadał się z klubem w kwestiach finansowych i wszystko wskazuje na to, że jego czas pod Wezuwiuszem dobiegł końca. Formalnie kontrakt wiąże go z obecnym zespołem do końca przyszłego sezonu.

