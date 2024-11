Jose Mourinho "atakuje" perłę polskiej kadry. Wysłał po niego swoich ludzi

Jose Mourinho ma świetne wspomnienia z czasów współpracy z polskimi piłkarzami. Takich w swojej karierze miał kilku, zaczynając od Jerzego Dudka, a kończąc na Sebastianie Szymańskim . W międzyczasie na drodze wybitnego portugalskiego szkoleniowca pojawił się także Nicola Zalewski , a właściwie zadziałało to bardziej w drugą stronę. To Mourinho był bowiem tym, który pozwolił Polakowi na zaistnienie w seniorskiej piłce. Portugalczyk śmiało może nazywać siebie odkrywcą talentu Nicoli.

Dodatkowo to Mourinho był tym, który w Zalewskim zobaczył kogoś innego niż jego wcześniejsi szkoleniowcy. Portugalczyk bowiem przesunął piłkarza urodzonego w Tivoli na pozycję... wahadłowego, co dla wielu wydawało się wręcz kuriozalne, bo mówimy o zawodniku, który przez wielu typowany był raczej do roli klasowej dziesiątki operującej w środku boiska.