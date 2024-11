Niemcy naśmiewają się po blamażu Polski. Porównanie do czwartoligowca

Karol Świderski był gotowy do wejścia, ale trafił na trybuny

Po pierwsze w świat poszedł wynik - a porażka 1:5 to zawsze katastrofa drużyny przegrywającej. Tym bardziej, że w pierwszej połowie to właśnie ona nadawała rytm i tylko swojej nieskuteczności mogła "dziękować" za to, że do szatni obie strony schodziły przy bezbramkowym remisie. Na tym jednak nie koniec. Warto choćby wspomnieć, że Marcin Bułka całą drugą odsłonę rozegrał w spodenkach Łukasza Skorupskiego. To, co najgorsze, miało jednak miejsce przy próbie wpuszczenia na boisko Karola Świderskiego. Napastnik Charlotte FC w ostatniej chwili został wycofany, bo... nie postawiono jednego znaku w protokole meczowym. W jego miejsce na murawie pojawił się Adam Buksa, zaś Świderskiego odesłano prosto na trybuny.