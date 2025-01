Co z debiutem Szczęsnego? Deklaracja Flicka zaskoczyła dziennikarzy

Trener "Dumy Katalonii" zapytany o potencjalny debiut Wojciecha Szczęsnego wolał unikać deklaracji wprost . Zdradził za to, że nie podjął jeszcze w tej kwestii decyzji.

Konferencję prasową zdominował temat rejestracji Daniego Olmo i Pau Victora. Działacze Barcy nie rezygnują z prób obejścia przepisów, a w piątek miało dojść do przełomu. Joan Laporta, Deco, a także przedstawiciele piłkarzy opuścili biura klubu, zadowoleni. Coraz więcej wskazuje na to, że dojdzie do zwrotu akcji, a Hiszpanie będą mogli grać w rundzie wiosennej.