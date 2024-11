Niespodziewane wieści o Lewandowskim, już to ogłaszają. Zadecydował o swojej przyszłości

Robert Lewandowski z powodu kontuzji pleców nie mógł wziąć udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski związanym z meczami w Lidze Narodów, ale nie oznacza to jednak, że wokół kapitana "Biało-Czerwonych" zrobiło się zupełnie cicho. Wręcz przeciwnie - hiszpańskie media właśnie ogłosiły kluczową wieść w jego sprawie i informują, że "Lewy" podjął istotną decyzję co do swojej dalszej przyszłości w FC Barcelona.