Sytuacja w reprezentacji Polski przypomina obecnie krajobraz po burzy, jaka niewątpliwie skończyła się dla kadry bardzo źle - spadkiem do dywizji B Ligi Narodów. Mimo piątkowej porażki z Portugalią niektórym mogło się wydawać, że u siebie ze Szkocją "Biało-Czerwoni" będą w stanie przynajmniej zremisować i utrzymać się w elicie, przecież we wrześniu w Glasgow wygrali 3:2. Futbol napisał inny scenariusz, a w edycji 2026/27 tych rozgrywek kadra będzie obracać się w nieco innej rzeczywistości.

Marek Jóźwiak: "Reprezentacji potrzebne jest diagnozowanie problemów ze strony sztabu"

Na teraz nie ma żadnej informacji o dołączeniu nowych członków do sztabu. Kadra wróci do gry w marcu. 13 grudnia odbędzie się losowanie eliminacji mistrzostw świata, a jedną z kluczowych rzeczy w kontekście terminarza będzie to, czy trafimy do grupy z trzema czy czterema rywalami. W pierwszym przypadku od jesieni zagramy sześć kolejek kwalifikacji, a w drugim - osiem, począwszy od marca. Plany zespołu wciąż są więc niewiadomą.