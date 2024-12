Niepokojące wieści dla Lewandowskiego. Możliwe głośne rozstanie, Barcelona pod ścianą

W styczniu rynek transferowy zostanie otworzony i jak co roku będziemy śledzić, który piłkarz zdecyduje się na zmianę barw klubowych. Zimowy okres rzadko przynosi bardzo głośne transfery, co raczej dzieje się latem, ale i tak w przeszłości nie brakowało ciekawych transakcji. Nie od dziś wiadomo, że również w Barcelonie przydałoby się nieco świeżej krwi, bo Hansi Flick ma wąskie pole manewru, co może być jedną z przyczyn gorszej dyspozycji Blaugrany.

Reklama