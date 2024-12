Fatalny występ Lewandowskiego. Polak antybohaterem Barcelony

Dziennikarze "SPORT-u" przekazali, że Lewandowski przestał już być w drużynie nietykalny . Flick ściągnął go w meczu z Leganes już w 66 minucie , czym pokazał, że potrafi podejmować decyzje bezkompromisowe, a żaden zawodnik nie ma monopolu na grę, jeśli ta nie przynosi efektów. To nie jedyna decyzja, jaka miała zapaść tego dnia.

FC Barcelona wybrała już następcę "Lewego"? Na celowniku gwiazda Interu

"Duma Katalonii" chciałaby go pozyskać, jednak problemem oczywiście może okazać się jego cena. Mówi się, że Inter nie sprzedałby Thurama taniej, aniżeli za 80 milionów euro. A na taki wydatek Katalończycy nie mogą sobie obecnie pozwolić. Same plotki transferowe odnośnie do osoby Francuza to kolejny kamyczek do ogródka Lewandowskiego.