Niebywałe sceny. Kibice zwrócili się do Szczęsnego. Kuriozalna decyzja Barcelony

Otwarty trening z udziałem kibiców na koniec roku to już tradycja w ekipie FC Barcelona. I tym razem fani mogli z bliska zobaczyć w akcji Roberta Lewandowskiego i spółkę. Dryżyna trenera Hansiego Flicka wybiegła wspólnie na obiekt Estadi Johan Cruyff, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywają klubowe rezerwy oraz zespół kobiet.

Dla kibiców jest to nie lada gratka, zwłaszcza że zazwyczaj piłkarze Barcelony znajdują także czas na to, by podpisać przygotowane przez nich gadżety, czy wspólnie zapozować do zdjęć. Tak było i tym razem, co widać na materiałach zamieszczonych w sieci przez "Dumę Katalonii". Reklama

FC Barcelona. Kuriozalny transparent podczas treningu. Kibice zwrócili się do Szczęsnego

Zainteresowanie polskich użytkowników mediów społecznościowych przykuł jednak inny filmik, który opublikowała na swoim oficjalnym profilu FC Barcelona. A zwłaszcza jego początek. Widać bowiem na nim trzymany przez parę młodych kibiców transparent w języku polskim, skierowany do naszego bramkarza - Wojciecha Szczęsnego. Ktoś jednak chyba nie do końca przetłumaczył sobie jego treść, bo decyzja o jego publikacji przez klub zdaje się być kuriozalna.

Szczęsny, dam ci szluga za rękawice ~ brzmiał widniejący na żółtym papierze napis

Nie od dziś wiadomo, że Wojciech Szczęsny lubi "puścić dymka", lecz podkreślanie tej sprawy przez klub nie służy raczej żadnej ze stron. Wszystko należy przyjąć jednak z dystansem i przymrużeniem oka.

Przypomnijmy, że 34-letni były reprezentant Polski dołączył do FC Barcelona na początku października, przerywając tym samym swoją piłkarską emeryturę. Wciąż nie doczekał się jednak debiutu w nowych barwach. Trener "Blaugrany" Hansi Flick nieustannie stawia bowiem na Inakiego Penę podkreślając, że jest to jego pierwszy wybór. A Hiszpan odwdzięcza mu się za to odważną grą dostosowaną do stylu gry drużyny. Często widzimy go wychodzącego daleko poza własne pole karne, przejmującego piłki zagrane za plecy jego obrońców. Reklama

Wojciech Szczęsny najprawdopodobniej dostanie jednak w najbliższym czasie okazję do występu. Sam podkreślał niedawno w rozmowie z telewizją Eleven Sports, że zobaczymy go ponownie w akcji jeszcze przed zakończeniem bieżącego sezonu. Sporo mówi się o tym, że może to nastąpić już w najbliższym meczu Barcelony, która w sobotę 4 stycznia zmierzy się w pierwszym meczu tej edycji Pucharu Króla z UD Barbastro.

Premierowe fazy Copa del Rey to zawsze okazja dla silniejszych ekip, by przetestować umiejętności debiutantów oraz tych zawodników, którzy wcześniej rzadziej pojawiali się na murawie. Wojciech Szczęsny może na tym skorzystać, w końcu debiutując w trykocie FC Barcelona.

