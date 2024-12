Fatalne wieści dla Lewandowskiego, tuż przed nowym rokiem. Polak nagle zepchnięty ze szczytu

Robert Lewandowski Bayern Monachium w 2022 roku opuszczał w atmosferze, która raczej nie przystawała do tego, jaką legendą tego klubu Polak stał się przez osiem lat występów na Allianz Arenie. Nasz snajper zdecydował się jednak po wielu latach opuścić "Szeregi Dumy Południa", aby wykonać krok naprzód w swojej karierze. Kapitan reprezentacji Polski, chcąc zaznać tego, co najlepszego może mu jeszcze dać futbol, przeniósł się do FC Barcelona.

