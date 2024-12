Ważna wiadomość dla Lewandowskiego, FC Barcelona gotowa na sprzedaż. Następca już wybrany

Wiele miesięcy trwało oczekiwanie na powrót do gry Frenkiego de Jonga. Rekonwalescencja Holendra się przedłużała, a mimo że otrzymał on już zielone światło, wciąż nie jest w pełni zdrowy. Problemy zdrowotne przekładają się na jego występy, które są zdecydowanie poniżej oczekiwań. W związku z tym w Barcelonie zapadła już decyzja o sprzedaży pomocnika latem. A to z kolej istotna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Barca zdecydowała już, kto powinien go zastąpić.